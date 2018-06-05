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جعفر: هيكتور كوبر تسبب في 5 أزمات للمنتخب قبل المونديال

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:56 م
جعفر: هيكتور كوبر تسبب في 5 أزمات للمنتخب قبل المونديال
هيكتور كوبر
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الفجر الرياضي
 
أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الأرجنتيني هيكتور المدير الفني لمنتخب مصر تأخر في الإعلان عن قائمة والتشكيل الأساسي للمنتخب في كأس العالم، وهذا ما سيؤثر علينا في المونديال. 


وأضاف جعفر في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كأس العالم يحتاج إلى طرق وبرامج جديدة بخلاف التحضير للبطولة الإفريقية، وما فعله كوبر سوف يؤثر على الأداء الفني".


وتابع جعفر: "كوبر يجب أن يعلم أن هناك في مصر من يفهم كرة القدم، ومشكلته أنه اعتمد على 15 لاعبًا طوال التصفيات المؤهلة للمونديال، وإصابة محمد صلاح وضعته في ورطة بسبب عدم وجود البديل المناسب له".

وواصل جعفر: "كوبر يحافظ على رجالته، ولكن لا بد أن يكون هناك ثقافة في الفكر، وعلى هيكتور أن يهاجم ويستحوذ على منتصف الملعب بشكل جيد إذا أراد الظهور بشكل جيد في المونديال، فالمباريات الماضية لم تشهد لنا استحواذ على الكرة.. لدينا طرق كثيرة للطريقة التي يلعب بها كوبر، ولن يترجم المدير الفني أدائه إلا بوجود مهاجم مميز".

المزيد عن: هيكتور كوبر مونديال روسيا منتخب مصر كاس العالم فاروق جعفر اخبار الرياضة اليوم
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