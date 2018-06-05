احتفالًا بليالي رمضان.. ساقية الصاوي تستضيف الفالوجا الفلسطينية الأحد المقبل (صور)

تحيي فرقة الفالوجا الفلسطينية للفنون الشعبية، حفل تراثي في الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، وذلك بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.

حيث تشارك "الفالوجا الفلسطينية" في ليلة رمضانية بنكهة مصرية وتقد عروض تراثية و تقديم دبكات ثورية وتراثية وتاريخية تروي من خلالها حكاوي الأجداد وقصص تراثية، وتقدم الفرقة مجموعة من أبرز الدبكات على الأغاني التراثية منها "يا جبل ما يهزك ريح، دمي فلسطني، أغاني الثورة".

يذكر أن فرقة الفالوجا تأسست عام 1983، على يد من مجموعة من طلبة معهد الفالوجا للتمريض التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة، وانضم اليها العديد من الشباب الفلسطينيين والمصريين المهتمين والمنتمين للقضية الفلسطينية والراغبين في أن يكون لهم دور فيها.

تهدف الفرقة إلى إبراز الهوية الفلسطينية بتقديم عروض فلكلورية تظهر صورة الحضارة والتراث الفلسطيني بما فيها سنوات النضال ومقاومة الاحتلال.