"حنان" وأخواتها يحولن مخبز والدهن لقصة نجاح.. "كفو" يعرض فيلماً وثائقياً عنه

تميزت حنان مع أخواتها عبير وتهاني بمخبزها "مخبز الصعيدي" بجدة، الذي يقدم المخبوزات بطعمٍ قديم وتراثي لم يتغير مع الأيام ولم تغيره ظروف الحياة، حيث سعت الأخوات الثلاث على تطوير واستمرار عمل هذا المخبز بعد وفاة والدهن الذي كان يملكه ويقضي فيه أغلب أوقاته.





وبرز تميزهن وتطويرهن للمخبوزات حيث أصفن العديد من النكهات الجديدة والعصرية باستخدام نفس العجين القديم بنفس مكوناته حفاظاً على طعمه التراثي الذي أحبه أهل الحي، ذلك ما جعل المخبز من أجود المخابز في مدينة "جدة" والمخبز الوحيد الذي يعمل على نفس النمط والنكهة القديمة. كما نقلت "روسيا اليوم"





وذكرت حنان أن زبائن المخبز لازالوا هم نفسهم الذين كانوا يشترون الشابورة التي تميزوا بها من 50 سنة وحتى الآن، وأكدت أنها أضافت الكثير للمخبز حيث كانت الشابورة على حياة الأب تُصنَع بنوعين فقط، أما الآن فأصبحوا يصنعون منها 7 أنواع، وقالت: "أتمنى من أبنائي وجيل العائلة القادم أن يتمسكوا بهذه الصنعة لأن فيها رزقا كبيرا".





ورغم ما واجهته "أم سيف" وأخواتها في البداية من صعوبات في عدم تقبل العمالة للإدارة النسائية إلا أنها استطاعت في النهاية كسب العمالة وكسب الجيران وسكان الحارة، حيث كان تشجيعهم وتحفيزهم لها هو الأساس في تطوير المخبز.





وتطمح "حنان" وأخواتها بأن يكبر هذا المخبز ويحصل على الدعم لتصبح له فروع كثيرة في مناطق عديدة.





وخصص برنامج "كفو" الذي يعرض على قناة SBC الساعة 5:25م فيلماً وثائقياً لقصة نجاح "مخبز الصعيدي" وصاحبته "حنان".







