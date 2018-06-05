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شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:51 م
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب
بالحجم العائلي
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الفجر الفني
 
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب، ويقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "بالحجم العائلي" الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب.

تدور الأحداث حول‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.


المسلسل بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي.
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