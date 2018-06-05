بونداريوف: موسكو تتخذ تدابير جوابية في حال طورت واشنطن أسلحتها النووية

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستتابع عن كثب الوضع حول تطوير الأسلحة النووية الأمريكية ذات القدرة الصغيرة لاتخاذ تدابير جوابية إذا لزم الأمر.









وأضاف قائلاً: "يجب أن يخضع الوضع لرقابة صارمة، وإذا انتقل الأمريكان من الأقوال إلى الأفعال، مع انتهاكهم لمعاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، ففي هذه الحالة لابد من أن نتخذ تدابير جوابية."





يذكر أن موقع "واريور مافين" تحدث حول أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وبدأت العمل على تصميم صاروخ بحري مجنح ذو رأس نووية بالإضافة إلى صواريخ مجنحة ذات مدى بعيد يجري إطلاقها من الغواصات. ويعتقد الجانب الأمريكي أن الأنواع الجديدة المذكورة من الأسلحة ستعطي الفرصة للاختيار بين مختلف خيارات الرد المسلح على العدو المحتمل.