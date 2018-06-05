بدء الاحتفال بـ"اليوم العالمي للبيئة" (صور)

بدأت منذ قليل، فعاليات احتفال وزارة البيئة باليوم العالمي للبيئة، بعرض افلام وثائقية وتسجيلية عن أضرار الاكياس البلاستيكية على البيئة والكائنات الحية، ومجهودات الوزارة في الاستعاضة عنها.

حضر الاحتفال محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لسيداري، ولوك رويتر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسفير إيفان سوركوس ممثل الإتحاد الأوروبي، وعدد من قيادات وزارة البيئة، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في العمل البيئى.

كما تم عرض فيديو عن يوم البيئة العالمي، وفيلمًا تسجيليًا عن التنوع البيولوجي بعنوان "واحات الأمل"، كما سيتم عرض قصص نجاح حول مساهمة مشروع "التحكم في التلوث الصناعي" في إستخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الأسمنت، وسيتم خلال الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات التي لها دورًا بارزًا في العمل البيئى.