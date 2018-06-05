محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من المشروعات الخدمية قبل نهاية 2018 (صور)

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديريات الخدمات بضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود وتكثيف حجم العمل بجميع المشروعات الخدمية والتنموية المفتوحة والجارى تنفيذها في الوقت الحالي وخاصة المشروعات، التي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري 2018 وذلك للإسراع في الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها للخدمة الفعلية لتحقيق المستهدف منها ودفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة وتوابعها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى والثروة السمكية وشؤن البيئة والتخطيط العمرانى ومكتب خدمة المستثمرين وعدد من القيادات التنفيذية والذي تناول خلاله بحث ومناقشه الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ونسب التنفيذ المحققة والبرامج الزمنية لتلك المشروعات.وأشار إلى سرعة إعداد تقرير تفصيلى بتلك المشروعات متضمنا البرنامج الزمنى لتوقيتات نهوها وآليات التنفيذ والتكلفة المالية والنسب التى تم تحقيقها وأية معوقات تعترض سبل التنفيذ والمقترحات والحلول المطلوبة لتذليلها.وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن الهدف الرئيسي لنا خلال تلك الفترة هو انهاء وغلق جميع ملفات المشروعات المفتوحة من أجل تحقيق مصلحة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للقانون.