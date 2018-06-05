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خسائر قطر بعد عام من المقاطعة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:50 م
خسائر قطر بعد عام من المقاطعة
تميم بن حمد
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رقية جمال
 
تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو بعنوان "عام على مقاطعة مصدر الشر".

وأوضح الفيديو، أن 5 يونيو 2017 كان مجيدًا للشرفاء حيث تخلص فيه العرب من التدخلات الضارة والسموم التى بثها الإخوانجية بالمجتمعات، فما خسائر قطر خلال عام المقاطعة؟.

وقد ضخت قطر عشرات مليارات الدولارات بعد انخفاض الودائع المصرفية، وانهار قطاع العقارات وأصبح الاستثمار فيه خطرًا، كما حقق قطاع السياحة خسائر بنحو 600 مليون دولار، بينما قدر مانداعولاثور راغو، رئيس الأبحاث في مركز الكويت المالي، خسائر الخطوط الجوية القطرية بـ 3 مليارات دولار، وتراجعت أعداد زوار قطر بنحو 20%، وأصبح نظام الحمدين عاريًا لايستطيع التحرك دوليًا منفردًا.

كما أنفق نظام الدوحة مليارات الدولارات لشراء الذمم الإعلامية الغربية دون تحقيق نتائج في الضغط على دول المقاطعة، وساعد نظام الحمدين بشراء الذمم في الشرق والغرب على معرفة المرتزقة، حيث عزز هجوم المرتزقة على الدول الأربعة من وطنية المحايدين، وتأكد أن مقاطعة قطر تحمي المجتمع الدولي من الإرهاب.
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