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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 -6-2018 في محافظة المنيا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:48 م
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 -6-2018 في محافظة المنيا
حديد - ارشيفية
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احمد الخميسي
 
تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء 5 -6-2018، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و250 جنيهًا.

وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 12 ألف و250 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 11 ألف و900 جنيه، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيهًا، والصعيدي 880 جنيهًا، والبورتلاندي 870 جنيهًا، والتعمير 820 جنيهًا للطن وأسيك المنيا 850 جنيهًا
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