خلال شهر رمضان.. محافظ ميسان يرعى ختام الدورة الرمضانية الثامنة

رعى محافظ محافظة ميسان عبدالله بن حسن الفيفي، المباراة النهائية للدورة الرمضانية الثامنة، بالمحافظة، على كأس البلدية، بملعب الغوقة.





حضر النهائي الرياضي، عدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية، ورجال أعمال، ورؤساء مجالس الشركات الداعمة، وجماهير غفيرة ملأت مدرجات الملعب. حسب صحيفة "سبق"





وفور وصول راعي الحفل انطلقت فعاليات الشوط الثاني من المباراة، والتي انتهت بتتويج فريق الريتس، بطلاً للدورة الرمضانية الثامنة بميسان، بعد تغلبه على فريق النخبة بخماسية نظيفة.





أدار اللقاء تحكيميًا حكم الدرجة الأولى كايد العتيبي، وساعده خالد المالكي، ومشعل السواط.





بدأ بعدها الحفل الخطابي، بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للمشرف العام على الدورة، رئيس بلدية ميسان فيصل الحارثي، ثم كلمة اللجان المنظمة، ألقاها المشرف على اللجان عبدالكريم الحارثي، تلا ذلك كلمة محافظ ميسان، عبدالله الفيفي، وبعد ذلك قدم المنشد محمد الحسيكي، أوبريت بعنوان: "عاش سلمان".





وفي الختام، كرم المحافظ، الداعم للدورة شركة بن دبيس، عنها المهندس محمد سعد الحارثي، كما تم تكريم الجهات المشاركة من دوائر حكومية، ليختتم الحفل بتكريم اللجان المنظمة للدورة، وتسليم الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني فريق النخبة، وتتويج فريق الريتس، بطلاً للدورة، ليستلم لاعبوه كأس الدورة والميداليات الذهبية.





وفي كلمة لمحافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيفي، رفع فيها الشكر بأسمى العبارات لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على رعايتهما الدائمة وتوجيهاتهما السديدة، لتنفيذ مثل هذه الأنشطة التنموية الشبابية، كما قدم شكره لبلدية ميسان على هذا التنظيم الرائع، وحضور الجماهير المميز، مشيدًا بجهود اللجان العاملة.





بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فيصل الحارثي: في ختام الدورة الرمضانية التي احتضنت جميع مبارياتها بملعب الغوقة لا يسعني إلا أن أقدم الشكر للمنظمين؛ لأنهم كانوا جميعًا عائلة واحدة تجتمع كل ليلة طوال مباريات البطولة من أجل نجاحها والحرص على إظهارها بالمظهر اللائق، مقدمًا شكره إلى داعمي البطولة، والحضور وكل الفرق المشاركة بلا استثناء ولمن ساهم في نجاحها.







