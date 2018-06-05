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الزمالك يعلن اقترابه من حميد الحداد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:17 م
الزمالك يعلن اقترابه من حميد الحداد
حميد الحداد
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الفجر الرياضي
 

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه يفاضل بين مهاجم كولومبي والمغربي حميد الحداد لاعب الدفاع الحسني الجديدي المغربي لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأضاف مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لم يصلني تقرير خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق، وسوف يكون هناك معسكر خارجي بالإضافة إلى عمرة للاعبين، وفي اجتماع الجمعة سوف نحسم مكان المعسكر الخارجي".

 

وتابع مرتضى: "البعض كتب أخبار مغلوطة عن طلب خالد جلال بالاستغناء عن أيمن حفني، وهذا أمر غير منطقي بالمرة، ولم يحدث".

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