البورصة السعودية يرتفع لأعلى مستوى في 34 شهرا

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، مكاسبه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي، ليسجل أعلى مكاسبه منذ أغسطس 2015 (قرابة 3 سنوات أي 34 شهرا)، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع للجلسة الثانية على التوالي.





وأغلق "تاسي" على ارتفاع نسبته 0.86%، رابحا 71.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 8406.90 نقطة (أعلى مستوى منذ جلسة 17 أغسطس 2015 والتي وصل خلالها لمستوى 8437.26 نقطة).





وتراجعت التداولات بالسوق الرسمي مع تسجيل سيولة بقيمة 3.44 مليار ريال مقابل 4.49 مليار ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 138.22 مليون سهم، مقارنة بـ 175.46 مليون سهم بتعاملات الاثنين.





وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات جاء في مقدمتها "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.7%، يليه "الخدمات التجارية" بنحو 3.1%، كما واصل "البنوك" مكاسبه ليغلق على ارتفاع بـ 1.1%، و"المواد الأساسية" بنسبة 0.4%.





وعلى جانب التراجعات، تصدرها "الاتصالات" بنسبة 0.55%، تبعه "النقل والمواصلات" بنحو 0.4%.





وتصدر "مجموعة السريع" الارتفاعات بنسبة 8.4%، وحل "أكسا التعاونية" بمقدمة التراجعات بـ 2.9%.





واستحوذ "سابك" على أكبر قدر من السيولة بالسوق الرسمي بقيمة 604.92 مليون ريال، وسيطر "دار الأركان" على الكميات بـ 36.65 مليون سهم.





وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق الموازي- نمو بنسبة 0.74% بالختام، فاقدا 22.87 نقطة من رصيده، ليهبط لمستوى 3070.23 نقطة.





وهبطت التداولات بالموازي، بتسجيل سيولة بقيمة 743.43 ألف ريال، مقابل 4.88 مليون ريال بجلسة الاثنين، وذلك بالتداول على 61.69 ألف سهم، مقارنة بـ 449.24 ألف سهم بالجلسة الماضية.





وجاء "ريدان" على رأس تراجعات الموازي بنسبة 5.7%، وتصدر "ثوب الأصيل" الارتفاعات بـ 0.6%.





وسيطر سهم "بحر العرب" على التداولات بالموازي بسيولة بلغت 375.67 ألف ريال، وبكميات 33.49 ألف سهم.





وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، للجلسة الخامسة على التوالي، بتعاملات الاثنين، مسجلا أعلى مستوى منذ جلسة 23 أبريل الماضي (نحو 40 يوما).