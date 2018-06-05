أزهري: يجوز إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين في هذه الحالة

أكد الدكتور أحمد صبري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن إخراج زكاة الفطر يكون لمصلحة الفقير، وإعطاء زكاة الفطر بالقيمة وليس بالحبوب هو الأصلح للفقير.



وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "منهج حياة على فضائية "العاصمة"، اليوم الثلاثاء، أن زكاة الفطر لا بد أن تخرج للمسلم فقط، ويجوز إخراج زكاة الفطر للجمعيات الخيرية بكافة أنواعها.



ونوه، إلى أنه لو كان المكان الذي يتواجد فيه المسلم لا يوجد به فقراء مسلمين، فيجوز إخراج زكاة الفطر للفقير غير المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"، ولم يحدد الفقراء المسلمين فقط، وهذا أدعى لجعل هؤلاء ينظروا لرحمة الإسلام.

