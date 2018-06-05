"أمانة الطائف" تضبط 27 مخالفة لتكرار استخدام زيوت قلي الأطعمة

ضبطت أمانة الطائف أكثر من 27 مخالفة لاستخدام زيوت بشكلٍ متكرر في قلي الأطعمة والوجبات السريعة، حيث يتم استخدام أجهزة متطورة لكشف صلاحية الزيوت.





وحذرت الأمانة، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة (وكالة الخدمات والبلديات الفرعية)، العاملين في المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة من إعادة استخدام زيوت الطهي لمرات متكررة، وأكدت أن برنامج الجولات الرقابية الميدانية سيستمر خلال الفترة المقبلة مدعومة ببرنامج توعوي مكثف، وحيث إن استخدام زيوت القلي لأكثر من مرة يؤثر سلباً على المستهلك. حسب صحيفة "سبق"





وأوضحت أن وصول زيت القلي إلى درجة الغليان ثم تبريده وإعادة استخدامه مرةً أخرى بعد ذلك يمثل خطورة على صحة المستهلك؛ بسبب التغيرات الكيميائية التي تحدث نتيجة التكسر أثناء الغليان ثم تحلل المادة الغذائية فيه والتي ينتج عنها بالتالي عملية تأكسد.





وبيّنت الوكالة أنها زودت مراقبي الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية بأجهزة متخصصة لفحص سلامة الزيوت والتأكد من صلاحيتها، كما يتم إتلاف الزيوت التي يظهر عليها علامات الفساد أو عدم نجاحها في اختبارات الفحص.





وطبقّت وكالة الخدمات الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مع وضع قائمة بالمخالفين لاستمرار متابعتهم بشكل دوري؛ لضمان عدم تكرار المخالفات.



