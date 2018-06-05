أول رد من راموس بعد إصابة محمد صلاح

رد الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الانتقادات التي وجهت له لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أكن أريد أن أتحدث عن هذه الواقعة، ولكن إذا أعدنا النظر جيدا في اللقطة، فإننا سنرى أن صلاح هو من أمسك بي أولاً وسقط بشكل خاطئ على كتفه الأخر".

وتعرض محمد صلاح لإصابة في كتفه بعد التدخل في كرة مشتركة مع راموس، أدت إلى خروجه من أرض الملعب.





وأضاف: "تمت إصابته في الذراع الأخرى ويقول الجميع أنني الذي تسببت في إصابته".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "لقد تحدثت مع صلاح وهو بخير تماماً، إذا كان تفادى الالتحام معي كان يمكن أن يلعب الشوط الثاني من المباراة".