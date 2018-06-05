ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول رد من راموس بعد إصابة محمد صلاح

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:22 م
أول رد من راموس بعد إصابة محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

رد الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الانتقادات التي وجهت له لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول  الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أكن أريد أن أتحدث عن هذه الواقعة، ولكن إذا أعدنا النظر جيدا في اللقطة، فإننا سنرى أن صلاح هو من أمسك بي أولاً وسقط بشكل خاطئ على كتفه الأخر".

 

وتعرض محمد صلاح لإصابة في كتفه بعد التدخل في كرة مشتركة مع راموس، أدت إلى خروجه من أرض الملعب.


وأضاف: "تمت إصابته في الذراع الأخرى ويقول الجميع أنني الذي تسببت في إصابته".

 

واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "لقد تحدثت مع صلاح وهو بخير تماماً، إذا كان تفادى الالتحام معي كان يمكن أن يلعب الشوط الثاني من المباراة".

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كورة رياضة راموس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 4:20:09 PM