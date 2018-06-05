أريانا جراندي نجمة غلاف مجلة British Vogue في عددها الجديد

احتفت مجلة British Vogue البريطانية بالنجمة الشابة أريانا جراندي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لحادث هجوم مانشستر أرينا الذي استهدف حفل أريانا العام الماضي.





وأبرزت المجلة الدور الذي قامت به أريانا في دعم الناجون من الهجوم خلال العام الماضي، ومساعدتها للمصابين.





وذلك بعد أن أحيت أريانا جراندي ذكرى الحادث الإرهابي بحفلها بمسرح مانشستر أرينا بتغريدة، والذي راح ضحيته 22 شخص من الجمهور.





وقالت أريانا في تغريدة مؤثرة أنها مازالت تتذكر جميع الضحايا، وتتمنى للمصابين ومن تأثروا بالحادث الصمود والصلابة لنسيان ما شهدوه من أحداث دامية في ذلك اليوم.