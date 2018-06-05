عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بورسعيد بـ"رقم الجلوس"
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:20 م
تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بورسعيد، للفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب اعتمادها من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بنسبة نجاح بلغت 81.34%.
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