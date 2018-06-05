عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بورسعيد بـ"رقم الجلوس"





تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بورسعيد، للفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب اعتمادها من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بنسبة نجاح بلغت 81.34%.





لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" في محافظة بورسعيد اضغط هنا



