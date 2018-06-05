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عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بورسعيد بـ"رقم الجلوس"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:20 م
عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بورسعيد بـرقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بورسعيد، للفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب اعتمادها من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بنسبة نجاح بلغت 81.34%.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" في محافظة بورسعيد اضغط هنا

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