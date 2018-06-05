الزمالك يعاقب مصطفى فتحي بـ300 ألف جنيه

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه جلس مع محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، حيث طلب الأخير استعارة سيسيه وأحمد داوودا وأحمد كابوريا، بالإضافة إلى شراء خالد قمر.





وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "ليس لدينا مانع في الثلاثي، ولكن تم إحالة ملف أحمد داوودا إلى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، من أجل حسم هذا الملف".

وتابع مرتضى: "تم توقيع عقوبة مالية على مصطفى فتحي لاعب الفريق قيمتها 300 ألف جنيه، وذلك بسبب لعب الدورات الرمضانية دون الحصول على إذن من الجهاز الفني".





وواصل مرتضى: "لن يشارك أي لاعب معار من الزمالك ضد الفريق في أي مباراة، ولكن سوف نحسم ملف الإعارات في جلسة الجمعة مع الجهاز الفني".



