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مديح "الشيخ جودة" بالسحيمي و"إفطار جماعي للإطفال " بالعيني

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:19 م
مديح الشيخ جودة بالسحيمي وإفطار جماعي للإطفال بالعيني
مديح "الشيخ جودة"
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أحمد رمضان متولي
 

في إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمراكز الإبداع التابعة له بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تحمل شعار " الإبداع يجمعنا"، استضاف مركز إبداع الطفل " بيت العيني" خلف الجامع الأزهر وبالتعاون مع بيت الشعر العربي " بيت الست وسيلة " ، في السابعة مساء اليوم الأثنين 4 يونيه الموافق 19 رمضان حفل إفطار جماعي للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة اعقبه في الثامنة والنصف مساء تقديم عرض للأراجوز وخيال الظل لفرقة ومضة، من بطولة "علي أبو زيد " ، "مصطفي الصباغ "، "محمود السيد" ، "صابر شيكو" بالاشتراك مع شيخ لاعبي الأراجوز " العم صابر المصري " .

 

ومن ناحية أخري قدم مركز إبداع "بيت السحيمي" - بشارع المعز ، في التاسعة والنصف مساء حفل للمنشد الشيخ " جودة هيكل" وتضمن برنامج الحفل " اطع أمرنا " وقصيدة " قلبي يحدثني" الإمام عمر بن الفارض .

 

واستمر معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية بمنفذ بيع الصندوق بجوار قصر الأمير بشتاك - شارع المعز.

 

واختتم مساء اليوم معرض " أماكن وتراث" بقصر الأمير طاز بالخليفة ، وشارك خلاله 50 فنان تشكيلى فى مجالات الرسم والتصوير الزيتى والتصوير الفوتوغرافى وكذلك أعمال الطباعة .

 

وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية اختتم عرض" تحت الإنشاء " نتاج ورشة ستوديو الممثل.

 

 

 

 

 

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