مديح "الشيخ جودة" بالسحيمي و"إفطار جماعي للإطفال " بالعيني
في إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمراكز الإبداع التابعة له بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تحمل شعار " الإبداع يجمعنا"، استضاف مركز إبداع الطفل " بيت العيني" خلف الجامع الأزهر وبالتعاون مع بيت الشعر العربي " بيت الست وسيلة " ، في السابعة مساء اليوم الأثنين 4 يونيه الموافق 19 رمضان حفل إفطار جماعي للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة اعقبه في الثامنة والنصف مساء تقديم عرض للأراجوز وخيال الظل لفرقة ومضة، من بطولة "علي أبو زيد " ، "مصطفي الصباغ "، "محمود السيد" ، "صابر شيكو" بالاشتراك مع شيخ لاعبي الأراجوز " العم صابر المصري " .
ومن ناحية أخري قدم مركز إبداع "بيت السحيمي" - بشارع المعز
، في التاسعة والنصف مساء حفل للمنشد الشيخ " جودة هيكل" وتضمن برنامج الحفل
" اطع أمرنا " وقصيدة " قلبي يحدثني" الإمام عمر بن الفارض .
واستمر معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية بمنفذ بيع الصندوق بجوار قصر
الأمير بشتاك - شارع المعز.
واختتم مساء اليوم معرض " أماكن وتراث" بقصر الأمير طاز بالخليفة
، وشارك خلاله 50 فنان تشكيلى فى مجالات الرسم والتصوير الزيتى والتصوير الفوتوغرافى
وكذلك أعمال الطباعة .
وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية اختتم عرض" تحت الإنشاء
" نتاج ورشة ستوديو الممثل.