بدء العد التنازلي لحفل محمد حماقي في روسيا

أعلنت الصفحة الرسمية للنجم محمد حماقي على موقع "فيس بوك" عن الموعد النهائي الذي تم الاستقرار عليه للحفلة المقرر أن يقوم بإحيائها في مدينه سان بطرسبرج الساحرة في روسيا يوم 18 من الشهر الجاري لدعم المنتخب المصري في مبارياته في الدور الأول وكذلك دعم وتحفيز المشجعين المصريين المتواجدين في روسيا. يقام الحفل برعايه پرايم فارما الرائدة في دعم السياحه العلاجيه لمصر من خلال برنامج تور أند كيور وصاحبة أكبر حملة دولية للقضاء علي فيروس سي، وكان المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة پرايم فارما قد أعلن عن اختيار محمد حماقي سفيراً لبرنامج تور أند كيور العام الماضي إلى جوار ليو ميسي وداني ألڤيس وميدو وحسن الشافعي وغيرهم.





ومن المتعارف عليه ان مصر أصبحت تخطو خطوات واسعة في مجال تنمية السياحه العلاجيه، وتم اختيار مدينة سان بطرسبرج وهي من المدن المفضله لدي السائحين في روسيا للترويج للسياحه العلاجيه في مصر. وقد جاء إعلان النجم محمد حماقي عن أن كل دخل الحفل سوف يتم التبرع به لدعم السياحه في مصر ولدعم برنامج تور اند كيور لعلاج ڤيروس سي في مصر، هذا ويأمل النجم محمد حماقي في أن تستمر هذه الحملة بدعم سفرائها والمجتمع الدولي حتى القضاء تماماً على فيروس سي في جميع انحاء العالم.





وأضاف النجم محمد حماقي لينك لڤيديو تم عرضه يظهر التجهيز للحفل في روسيا وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.