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حارس الزمالك يتلقى عرض سعودي

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:16 م
حارس الزمالك يتلقى عرض سعودي
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الفجر الرياضي
 


طلب أحد الأندية السعودية التعاقد مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

يرفض محمود جنش مسألة عدم مشاركته بصفة أساسية مع الزمالك وهو ما أحدث خلافات مع أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

 

ويتمسك مجلس الزمالك ببقاء محمود جنش في صفوف الفريق، خصوصًا بعد إصابة أحمد الشناوى بالرباط الصليبى، وعدم التعاقد مع حارس بديل خلال الميركاتو الصيفي.

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