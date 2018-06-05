أمير تبوك: توجيهات خادم الحرمين تقضي بتلمّس احتياجات ومصالح المواطنين

نقل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد لأهالي المنطقة مؤكداً سموه إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تقضي بالاهتمام بمصالح المواطنين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم.





وقال أمير منطقة تبوك في حديثه خلال الجلسة الأسبوعية مع المواطنين التي حضرها رؤساء المحاكم والقضاة والمسئولون بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة مساء الْيَوْم بالقصر الحكومي أن الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً تصب في مصلحة الوطن والمواطن وجاءت متناغمة مع حاجة ومستقبل المواطن في هذه المرحلة المهمة وستسرع الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030, وتوجهات القيادة الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جعل المملكة في مقدمة دول العالم في جميع المحافل والانجازات. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف أن الأوامر عكست كذلك حرص ولاة الأمر الدائم على ثوابت هذه البلاد منذ تأسيسها في تحكيم شريعة الله وخدمة الحرمين الشريفين وكل ما يخدم الإسلام والمسلمين مشيداً بالخدمات الأمنية والتنظيمية والخدمية التي وفرتها الدولة لمرتادي المسجد الحرام لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية وسكينة واطمئنان.





واختتم بالدعاء أن يديم الله على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد.





وبعد ذلك حضر الجميع مأدبة الإفطار على مائدة أمير تبوك، وذلك بحضور وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني.







