مرتضى لمحمد إبراهيم: لم نفسك لأنك ملعبتش للزمالك بـ 5 جنيهات
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:16 م
الفجر الرياضي
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق لم يلعب بـ 5 جنيات للنادي رغم الإنفاق 4 ملايين جنيه من أجل علاجه.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك مهدد بخصم ست نقاط بسبب صفقة مارتيمو البرتغالي، فأموال النادي محجوز عليها من قبل ممدوح عباس، ووزير الرياضة خالد عبد العزيز يثق متفرجا ومشاهدا".
وتابع مرتضى: "أقول لمحمد إبراهيم لم نفسك شوية بقى وكفاية".
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