مرتضى لمحمد إبراهيم: لم نفسك لأنك ملعبتش للزمالك بـ 5 جنيهات

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق لم يلعب بـ 5 جنيات للنادي رغم الإنفاق 4 ملايين جنيه من أجل علاجه.









وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك مهدد بخصم ست نقاط بسبب صفقة مارتيمو البرتغالي، فأموال النادي محجوز عليها من قبل ممدوح عباس، ووزير الرياضة خالد عبد العزيز يثق متفرجا ومشاهدا".









وتابع مرتضى: "أقول لمحمد إبراهيم لم نفسك شوية بقى وكفاية".



