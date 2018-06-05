ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى لمحمد إبراهيم: لم نفسك لأنك ملعبتش للزمالك بـ 5 جنيهات

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:16 م
مرتضى لمحمد إبراهيم: لم نفسك لأنك ملعبتش للزمالك بـ 5 جنيهات
محمد إبراهيم
طباعة
الفجر الرياضي
 
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق لم يلعب بـ 5 جنيات للنادي رغم الإنفاق 4 ملايين جنيه من أجل علاجه.


وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك مهدد بخصم ست نقاط بسبب صفقة مارتيمو البرتغالي، فأموال النادي محجوز عليها من قبل ممدوح عباس، ووزير الرياضة خالد عبد العزيز يثق متفرجا ومشاهدا". 


وتابع مرتضى: "أقول لمحمد إبراهيم لم نفسك شوية بقى وكفاية".

المزيد عن: مرتضى منصور محمد ابراهيم الزمالك اخبار الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 4:20:04 PM