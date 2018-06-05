رئيس جمعية الصادرات البستانية ضيف منال السعيد في "نجوم الإدارة" علي "المحور".. اليوم

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم، الدكتور محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".

يتحدث "البلتاجي" عن تحديات قطاع الزراعة في مصر، وتراجع دوره كقطاع رئيسي من بين القطاعات الاقتصادية الأخري، ويكشف عن مدي تأثر الصادرات الزراعية بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة و أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويقيم "البلتاجي"، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.