مرتضى: "كوبر مهرج.. ومصر في المونديال بمبدأ شد حيلك يا بلد"

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن استبعاد وليد سليمان ومؤمن زكريا وحسام عاشور ومحمود عبد العزيز وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وأيمن حفني، أمر عجيب جدًا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هيكتور كوبر راجل مهرج، فكيف يدخل كأس العالم بقائمة تضم رأس حربة وحيد، فماذا لو تعرض مروان محسن للإصابة في تلك البطولة".

وتابع مرتضى منصور: "هو احنا داخلين كاس العالم بمقولة شد حيلك يا بلد؟، محمد عواد أحسن حارس مرمى في مصر، وكيف يتم استبعاده، وكيف يتم استبعاده محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك".





وأردف: "نقف خلف المنتخب المصري وليس خلف كوبر، لست متفائل ولكن ربنا يستر علينا في كاس العالم".