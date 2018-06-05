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"الأراجوز والمعارض الفنية".. فى برنامج صندوق التنمية

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:10 م
الأراجوز والمعارض الفنية.. فى برنامج صندوق التنمية
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أحمد رمضان متولي
 

 فى إطار الفعاليات الثقافية والفنية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية فى مراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المبارك، تستمر مساء اليوم الجمعة 23 رمضان، فعاليات معرض "مآذن .. وأجراس" بقصر الأمير طاز بالخليفة ، والذى يقام بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

 

كما تقدم فرقة "ومضة" لفنون الاراجوز وخيال الظل ، عرض جديد بعنوان: (عرايسنا) من إخراج د. نبيل بهجت ، وذلك ببيت السحيمى بشارع المعز.

 

هذا بالإضافة إلى منفذ البيع الذى يقيمه الصندوق خلال شهر رمضان لمنتجات الحرف التراثية بجوار قصر الأمير بشتاك بشارع المعز.

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