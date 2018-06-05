قرار عاجل لـ وزير الإعلام اللبناني بشأن مباريات كأس العالم في روسيا

أعلن وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي اليوم عن نقل جميع مباريات كأس العالم على تلفزيون لبنان وذلك على البث الأرضي وبذلك سيتمكن اللبنانيون من مشاهدة مباريات المونديال.





وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا 2018 المقرر له الجمة الققادمة 15 يونيو الجاري، باعتباره الحدث الكروي العالمي الأكبر والذي دائماً ما يحفل بالحقائق التاريخية التي لا تنسى.