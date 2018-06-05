مخرج "طايع": "الناس دعت عليا دعا رهيب"

قال المخرج عمرو سلامة، إن إخراج المسلسلات صعب للغاية وأنه تلقى تحذيرات عديدة قبل العمل على "طايع" لكنه لم يكن يتخيل حجم الصعوبة "والمسلسل بتاعنا مش مكتوب بطريقة المسلسلات التقليدية، عدد الأماكن واللوكيشنز كتيرة، والمشاهد قصيرة زي السينما، ولما اتكلمت مع المؤلفين قررنا نعمله سينمائي شوية".

وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رمضان كو قبل الفطار" الذي تقدمه سارة المنذر على راديو "إينرجي"، أنه مستمر في التصوير ولا يزال أمامه 6 أيام لينتهي من تصوير كافة المشاهد، مشيرا إلى أن إحساسه بنجاح المسلسل مختلط فهو سعيد بالتأكيد بما وصل إليه المسلسل من احتلال المراتب الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي "لكن في قلق وتوتر لأني مش بعمل ده عشان أبقى رقم 1.. أنا بعمله عشان عاجبني لأن الرقم 1 مش هو الغاية الأساسية".

وأوضح سلامة "الناس دعت عليا دعا رهيب بسبب موت بعد الشخصيات"، لافتا إلى أن هذا يدل على تفاعل الجمهور مع المسلسل، مؤكدا أن الـ 10 سنوات الماضية شهدت تطورات ضخمة في صناعة الدراما التلفزيونية على مستوى العالم وفي مصر أيضا "الموضوع بيتحول للنمط السينمائي أكتر حتى في التلفزيون".