سليماني كوليبالي يتحدى الأهلي بـ"فيديو" جديد

مهد سليماني كوليبالي لاعب الأهلي الهارب للعودة إلى الملاعب بنشر فيديو عبر حسابه على تويتر وكتابة تعليق " العمل في صمت.. قريبًا".





وكان الأهلي قد حصل على حكم بتغريم سليماني كوليبالي ماليًا وعدم اللعب قبل دفع الغرامة الموقعة عليه.





وتترد معلومات حول عودة سليماني كوليبالي للملاعب من خلال أحد فرق الهواة.















