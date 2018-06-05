سليماني كوليبالي يتحدى الأهلي بـ"فيديو" جديد
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:05 م
الفجر الرياضي
مهد سليماني كوليبالي لاعب الأهلي الهارب للعودة إلى الملاعب بنشر فيديو عبر حسابه على تويتر وكتابة تعليق " العمل في صمت.. قريبًا".
وكان الأهلي قد حصل على حكم بتغريم سليماني كوليبالي ماليًا وعدم اللعب قبل دفع الغرامة الموقعة عليه.
وتترد معلومات حول عودة سليماني كوليبالي للملاعب من خلال أحد فرق الهواة.
Work in silence 💪 Soon⚽️⚽️⚽️🙏 pic.twitter.com/eThNRE9rWM— Souleymane Coulibaly (@SCoulibaly19) June 5, 2018
المزيد عن: كوليبالي سليماني كوليبالي الاهلي اخبار الاهلي اليوم