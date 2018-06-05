رنا خليل بلا مكياج وشعر غجري على السناب شات (صور)

شاركت الفنانة الشابة رنا خليل، عبر السناب شات جمهورها أثناء استئناف تصوير دورها في مسلسل "أرض النفاق" بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي، حيث أطلت بالجلباب التي اشتهرت بها شخصية "زبالة" داخل كواليس العمل.. معتمدة على لوك الشخصية بدون مكياج وبالشعر الغجري المجعد ووجدت المشاركة تفاعلا كبيرا من متابعي رنا الذين رأوا انها جرأة منها ان تظهر بهذا الشكل دون مكياج او تنسيق لملابسها، فيما رأى البعض الاخر ان رنا خليل استطاعت ان تقدم الشخصية الكوميدية وان كانت في بعض المشاهد خلال العمل الا ان تجربة حبوب النفاق عليها كفأر تجارب كان لها دور محوري في أحداث العمل التي اختلفت عن قصة الفيلم الذي سبق وقدمها الراحل فؤاد المهندس.

من جهة أخرى استطاعت رنا بهذا الدور ان تتلون بأكثر من شخصية قدمتها خلال الأعوام السابقة فقد تميزت بالمرأة الجميلة في "الحساب يجمع" و"حجر جهنم" بينما تخلت عن جمالها في "ارض النفاق".

وقد تكون جلسة التصوير الشهيرة باسم "زغلول" والتي حققت تفاعلاً كبيرًا كانت تمهيدًا لخروجها من قالب الفتاة الجميلة ومشاركتها في "ارض النفاق" خاصة انها تخلت عن جمالها في جلسة التصوير، واظهرت جانب اخر من امكاناتها التمثيلية قد يكون احد اهم اختيارات المخرج سامح عبد العزيز لاسنادها الشخصية في المسلسل.

"ارض النفاق" مأخوذ عن رواية الأديب الكبير يوسف السباعي ومن إخراج سامح عبد العزيز سيناريو وحوار أحمد عبد الله ومن انتاج العدل جروب وبطولة محمد هنيدي وهنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامح مغاوري ومحمد ثروت.