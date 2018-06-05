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الليلة.. مؤذن مسجد السيدة زينب ضيف"حلي ودنك" على قناة "الناس"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:02 م
الليلة.. مؤذن مسجد السيدة زينب ضيفحلي ودنك على قناة الناس
حلى ودنك
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أحمد رمضان متولي
 

يحل الشيخ حسين الاسكندراني صاحب الأذان الموحد في الجوامع ومؤذن مسجد السيدة زينب وابن الشيخ الكبير إبراهيم الاسكندراني، الليلة، ضيفا على برنامج" حلي ودنك" على قناة الناس الفضائية.

 

حيث يدور الحوار عن فن "الابتهالات الدينية"، وما تعلمه من والده الراحل الشيخ إبراهيم الاسكندرانى ، ومدى اهتمام الجماهير بهذا النوع من الفن.

 

هذا ويعد البرنامج بشكله الجديد هو الأول من نوعه والمتخصص فى ملف "الإنشاد الديني، والابتهالات، والموشحات الدينية".

 

ويستضيف البرنامج على مدار ثلاثين حلقة طوال رمضان عدد كبير من فرق الإنشاد والابتهالات، من الأوبرا ومراكز الإبداع، والفرق السورية والمصرية، بالإضافة إلى أشهر المنشدين والمبتهلين.

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