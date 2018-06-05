عاجل.. قرارات هامة لمجلس الوزراء (تعرف عليها)

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اعتبار كل من مشروع المدينة الصناعية للغزل والنسيج بمدينة السادات ومشروع المدينة الفضائية من المشروعات القومية.









كما قرر المجلس استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض - شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصري، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم، بحضور وزيري التموين والزراعة وممثلي عدد من الجهات المعنية.



