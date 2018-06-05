شيخ الأزهر: وظيفة الجن لا تتعدى الوسوسة (فيديو)

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الملائكة أفضل من الجن، وهناك خلاف حول ما إذا كانت الملائكة أفضل أم الإنسان؛ لان الملائكة طبعوا على الطاعة والخير ولا يوجد بهم ذرة شرة واحدة، فهى كائنات نورانية تسبح الله ليل نهار.



وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب" على فضائية "أبوظبي"، اليوم الثلاثاء، أن البعض يقول أن الرجل الصالح القريب إلى الله أفضل من الملائكة؛ لكون الطاعة عنده فيها مشقة وعناء بينما الملك حين يسبح ويباشر الطاعة فهو لا يشعر بأي معاناة، بينما البعض الأخر يرى أن الملائكة أفضل.



وتابع، أن الجن والإنسان يتشابهان في أنهم يعيشون ويموتون ويبعثون، وفيهم رجالًا ونساء ويتزوجون، ولكن مايميزهم على الإنسان أن له قدرات خارقة، وما ورد في القرآن والأحاديث عن هذه الكائنات محدود جدًا، وبالتالي لابد أن يكون إيماننًا بهذه الكائنات منحصر فيما جاء بهذه النصوص، مشددًا على أن وظيفة الجن لا تتعدى الوسوسة.

