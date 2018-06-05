مارثون امتحانات الثانوية في يومها الثاني.. "غش وشغب وهروب" (صور)

إغلاق 8 صفحات للغش الإلكتروني وشغب ببيلا في كفر الشيخ





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للمرة الثانية على التوالي استمرت صفحات الغش الإلكتروني وخاصة صفحة شاومينج بيغشش ثانوية تداول صور بوكليت قبيل بدأ امتحان الاقتصاد والإحصاء الذي أداه طلاب الثانوية العامة، أمس، مدعية أنه النسخة الأصلية.





من جانبها قالت غرفة عمليات الثانوية العامة إن الامتحان الذي تم تداوله قبل الامتحان على فيس بوك، هو نموذج تدريبي كان موجود على موقع الوزارة وليس الامتحان الحقيقي، في حين تمكن أحد الطلاب الغشاشين في محافظة سوهاج من نشر أسئلة الاقتصاد بعد بدء اللجنة بـ ٢٠ دقيقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





كما تمكن الطلاب الغشاشين من نشر أجزاء من امتحان مادة الاقتصاد بعد ما يقرب من 25 دقيقة من زمن الامتحان في الفترة الأولى و20 دقيقه في نشر امتحان الإحصاء في الفتره الثانية وقامت غرفه العمليات المركزية بتحديد الطلاب وضبطهم داخل اللجان وتم التحقيق معهم بعد انتهاء اللجنة، حيث أكد رضا حجازي رئيس عام الامتحانات أن غرفه العمليات توصلت الى الغشاشين خلال دقيقتين فقط بالرغم من محاولة أحدهم اخفاء الرقم السري من على البوكليت موضحًا أن فريق مكافحة الغش الالكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية استطاع منذ بدء الامتحانات الأحد الماضي من غلق عدد كبير من صفحات الغش الالكتروني.





وأكمل: "فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات بالتعاون مع الجهات المعنية كل شوية بيغلقوا صفحة غش جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتس اب".





وأشار "حجازي"، إلى أن عدد صفحات الغش الإلكتروني التي تم غلقها منذ بدء الامتحانات الاحد الماضي وصلت ل٨ صفحات غش.





وطالب رئيس عام الامتحانات من الطلاب بعدم الانسياق وراء صفحات الغش الالكتروني، لافتا إلى أن كل ما تتداوله تلك الصفحات من امتحانات عاري تماما من الصحة، وكلها امتحانات عبارة عن امتحانات وهمية.





فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة بلجنة بيلا بكفر الشيخ حاولوا الغش بالقوة بمساعدة بعض الأهالى، مؤكدة أن قوات الأمن سيطرت على الموقف.





وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ بعض الجهات الأمنية والسيادية بالواقعة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتسببين فى أحداث بلبلة بعد إنتهاء لجنة الامتحانات.





وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه على الفور تمت السيطرة على الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة وتم احتواء الموقف.





وقالت بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها كانت بداخل لجنة بيلا مع المحافظ وكانوا يجلسون مع رئيس اللجنة، مضيفة: "مفيش الكلام دا وأنا على أرض الواقع".





وتفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من الخدمات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة بمدينة بيلا، للاطمئنان على تأمينها، وحرص على مصافحة الاهالى وطمأنتهم على أولادهم لتخفيف حدة الخوف والتوتر.





وتفقد المحافظ، لجان مدرسة الشهيد محمد لطفي الثانوية بنين بييلا، والثانوية بنات، وحسن مصطفي الإبتدائية، والمعداوي الإبتدائية، والشهيد فرحات، ومعهد بيلا الثانوي الأزهري، ومعهد فتيات الثانوي الأزهري، وشدد على اليقظة واتخاذ الحذر ومنع دخول السيارات إلى محيط لجان الامتحانات.





فيما أصدرت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمة بياناً أوضحت فيه أنها تتابع عملية سير الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية عن طريق التواصل والمتابعة بين غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة وغرف العمليات المنعقدة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية وأغلب المراكز التابعة لها.





وأوضح رئيس غرفة العمليات، أن هناك بعض المشاغبات التي حدثت من الطلاب بلجنة المعداوي الإبتدائية بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ في محاولة منهم للغش عن طريق إرهاب المعلمين، ولكن تمت السيطرة الفورية على الوضع ولم يتأذى أحد من القائمين على الامتحانات، لافتاً إلى أن تلك الأشياء واردة خلال الامتحانات مشيداً بتحركات وزارة الداخلية للسيطرة على الموقف وإعادة الاستقرار.





وعن مستوى الامتحان أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان الاقتصاد جاء سهلا للطلاب مستدلا على ذلك بعدم تلقي غرفة العمليات المركزية بالوزارة ايه شكاوي حول اسئلة الامتحان.





فيما أكد بعض الطلاب عقب خروجهم من اللجان الامتحانية وأداءهم امتحان الاقتصاد أن الاسئلة جاءت في متناول الطلاب ومن الكتاب المدرسي، لافتا إلى أنه تم ضبط 4 حالات غش ومحاولات خلال امتحان مادة الإقتصاد لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن فريق الغش الإلكترونى تمكن من ضبط 4 حالات منهم 3 حالات فى سوهاج وحالة فى إحدى لجان محافظة دمياط.





وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أن فريق الغش تمكن من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الاقتصاد فى وقت أقل من دقيقتين رغم أن الطالب أخفى رقم الكود الخاص بكراسة الامتحان "البوكليت".





وأضاف انه تم ضبط طالبة بمدرسة ام المؤمنين بالقليوبية قامت بالهروب من الامتحان، مشيرا إلى أن المسئولين تمكنوا من القبض عليها وقامت بتأدية الامتحان.



