"الأعلى للإعلام" ينذر قناة "On e" بوقف "فوق السحاب" لـ هاني سلامة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا اليوم بتوجيه إنذار أخير إلى الشركة المنتجة لمسلسل "فوق السحاب"، وقناة on e، التي تبث المسلسل، وذلك بسبب مشاهد تعاطي المخدرات والتدخين، مشيرًا في قراراه إلى وقف بث المسلسل في حالة عدم الالتزام بحذف تلك المشاهد في الحلقات المتبقية، فضلًا عن حذفها في الحلقات السابقة حينما يعاد عرضها، ونص القرار على ما يلي:





بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهوري رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٧ وعلى توصية لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وبعد رصد حلقات مسلسل "فوق السحاب" على مدار ١٩ حلقة حيث ظهرت مشاهد: "مشهد يشتري فيه الأب الحشيش ويعلن عن سعر صباع الحشيش ب 150 جنيه ويدعو ابنه لشرب الحشيش معه، ومشهد يدخل فيه المسجد وهو سكران، ويظهر الأب في جميع الحلقات وهو يشرب الجوزة ويتعاطى المخدرات.





فقد قرر المجلس وفقًا للمادة الأولى: توجيه إنذار أخير إلى الشركة المنتجة والقناة التي تبث مسلسل "فوق السحاب" بضرورة حذف المشاهد المتضمنة ترويجها المخدرات والتدخين من الحلقات الباقية.





كما قرر المجلس مراجعة الحلقات وإعادة المونتاج الخاص بها وحذف جميع المشاهد من الحلقات السابقة، حين إعادة عرض المسلسل، حرصًا على عدم الترويج للتدخين والمخدرات وآثارهما على الشباب، فضلا عن كون القناة التي تعرض المسلسل قناة رائدة يدرك مسئولوها أخطار بث هذه المشاهد.





ووفقًا للمادة الثانية: يتم وقف بث المسلسل في حال عدم الالتزام، أما المادة الثالثة فعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.