"سواق الباشا سرقه".. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة إلكترونية من شقة بالتجمع الخامس

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة إلكترونية ومبلغ مالي من شقة موظف بالتجمع الخامس.





تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو أحمد محمد أحمد عمر، 54 سنة، موظف ومقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 4 حلق، 3 انسيال, سلسلة، 2 دبلة، 3 خاتم, دبلة ألماظ، 6 خاتم ألماظ)، ومبلغ مالي 19.950 جنيه، ودفتر شيكات باسم زوجته مريم فتحي السيد محمد، وهاتفين محمول، وراوتر، وتابلت، و10 ساعة يد رجالي ماركات مختلفة، من داخل الشقة سكنه.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين طرف المجني عليه، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو أحمد محمود بياهي محمود، 26 سنة، سائق طرف المجني عليه ومقيم الصف بالجيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7020 لسنة 2014م "ضرب" الصف بالجيزة، والمقضي فيها بالحبس شهرين بجلسة 14/10/2014م.





عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 23/5/2018م بأسلوب "المغافلة".





تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمكان إخفائها داخل جوال مدفون بقطعة أرض بجوار سكنه.





باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.





تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.