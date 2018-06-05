ضبط طالب أزهري في امتحانات الأحياء بسماعة بلوتوث

ضُبط طالب في امتحان الثانوية الأزهرية بلجنة البلينا بسوهاج، بتليفون محمول داخل الآلة الحاسبة مدمجة بطريق محترفة، وفور اكتشافه ألقى التليفون والآلة من الدور الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير محضري غش ورقي لطالبين بذات اللجنة.



