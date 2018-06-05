ضبط طالب أزهري في امتحانات الأحياء بسماعة بلوتوث
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:38 م
محمود الجلاد
ضُبط طالب في امتحان الثانوية الأزهرية بلجنة البلينا بسوهاج، بتليفون محمول داخل الآلة الحاسبة مدمجة بطريق محترفة، وفور اكتشافه ألقى التليفون والآلة من الدور الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير محضري غش ورقي لطالبين بذات اللجنة.
كما ضبطت لجان الامتحانات، طالبًا بلجنة الزوازية بالمحافظة ومعه فيزا كارت وسماعة بلوتوث، وتم تحرير محضر وتحويله للشئون القانونية، وتم تحرير 11 محضر غش بلجنة عرابة أبيدوس 1 فيزا كارد، وسماعة بلوتوث، و9 محاضر غش ورقي.
المزيد عن: امتحانات الغش الثانوية الأزهرية الثانوية