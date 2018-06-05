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أوكا: دفعت 400 ألف جنيه للرحيل عن الأسيوطي ولم يتركوني بالتراضي

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:36 م
أوكا: دفعت 400 ألف جنيه للرحيل عن الأسيوطي ولم يتركوني بالتراضي
أوكا
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أحمد الهواري
 

كشف أحمد سعيد أوكا مدافع فريق الأسيوطي عن سداده لمبلغ 400 ألف جنيه لناديه لفسخ تعاقده مع الفريق ممثل الصعيد في الفترة الحالية.

 

وأكد أوكا أنه تنازل عن 150 ألف جنيه مستحقات له عند الأسيوطي، فضلا عن قيامه بسداد مبلغ 250 ألف جنيه لإدارة النادي.

 

وشدد أوكا أنه لم يفسخ تعاقده بالتراضي كما أعلن مسؤولو الأسيوطي خلال الساعات المقبلة مشيرًا إلى أنه سيحدد وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل امتلاكه أكثر من عرض.

المزيد عن: صفقات الدوري المصري الاسيوطي اخبار الرياضة اليوم احمد سعيد اوكا
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