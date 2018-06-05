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951 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:51 م
951 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة خلال تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء، نحو 951 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 174 شركة، حيث أرتفع 14 شركة، وانخفض 134، واستقرار 26 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 160.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20.5 ألف صفقة.   

واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 938.7 مليون جنيه، في حين استحوذ المتعاملون الرئيسيون على 121.2 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 817.5 مليون جنيه.
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