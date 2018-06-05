951 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة خلال تعاملات اليوم





بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء، نحو 951 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 174 شركة، حيث أرتفع 14 شركة، وانخفض 134، واستقرار 26 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 160.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20.5 ألف صفقة.



