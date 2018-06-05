"الطويلة": الزمالك صعب على نفسه صفقة إبراهيم حسن والكرة المصرية تدار بـ"الفهلوة"
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:34 م
الفجر الرياضي
أكد محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، أن الكرة المصرية تدار بالفهلوة الفترة الماضية.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على
اذاعة انرجي: "الزمالك افتقد للاحترافية تماما في حسم الصفقة وتعامل بطريقة الهواة".
وتعجب قائلا: "الزمالك صعب على نفسه الصفقة تماما ولكنني سأجنح للسلم
وأدعوهم لعقد جلسة لحسم الصفقة والاتفاق على كل الحقوق".
المزيد عن: كورة كرة رياضة الطويلة الزمالك الاسماعيلي ابراهيم حسن