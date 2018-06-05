رئيس قطاع المعاهد: امتحان "الأحياء" للثانوية الأزهرية مرّ دون مشاكل
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:34 م
محمود الجلاد
أدي اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء، وكثفت مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد فرق المتابعة الميدانية في محافظات الصعيد والوجه البحري، للاطمئنان على سير الامتحانات .
وتفقد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد لجان الامتحان بمعهدي 15 مايو ، وتناقش مع الطلاب ولم ترد أي شكاوي من الأسئلة وأنها من المنهج الذي تم دراسته.
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