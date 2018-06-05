رئيس قطاع المعاهد: امتحان "الأحياء" للثانوية الأزهرية مرّ دون مشاكل

أدي اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء، وكثفت مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد فرق المتابعة الميدانية في محافظات الصعيد والوجه البحري، للاطمئنان على سير الامتحانات .



