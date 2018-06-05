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"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:36 م
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد
صورة ارشيفية
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ندى محمد
 
أكد أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة ستبدأ فى الارتفاع بداية من صباح الغد الأربعاء، فيما نعيش طقس معتدل وفي المعدل الطبيعى، اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، أن درجات الحرارة ستبدأ فى الزيادة بنسبة درجة أو درجتين يوميًا، حيث سنشهد صيفا حارا أكثر من الصيف الماضى، مشيرا إلى أن زيادة نسب الرطوبة ستكون ملحوظة بشكل كبير.
المزيد عن: هيئة الارصاد طقس الغد الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة
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