تفاصيل اجتماع "خارجية البرلمان" مع وزيرة الهجرة حول مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:34 م
إسلام شعراوي
عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا اليوم الثلاثاء بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وذلك لمناقشة رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.
وتقدمت الوزارة بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع القانون وقد تم صياغة تلك الرؤية في ثلاث فصول اشتمل الفصل الاول منها على تنظيم اليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس ادارة الجالية واشتمل الفصل الثاني على اليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم وقد اشتمل الفصل الثالث على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.
وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم أن الهدف من مقترح مشروع القانون هو التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية المصرية والذين يعدون بمثابة امن قومي مصري والاستفادة منهم من اجل خدمة الوطن، كما يستهدف ايضا لم شمل الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن وأن الوزارة تقدمت اليوم برؤية لطرحها على السادة الاعضاء للاسترشاد بأرائهم وملاحظاتهم التي ستستنير بها الوزارة لاجراء التعديلات اللازمة على المقترح.
وقد تمحورت اراء وملاحظات السادة الاعضاء حول النقاط التالية:
١. ضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في اطار الحفاظ على الامن القومي المصري.
٢. اهمية الاخذ في الاعتبار قوانين الدول الاجنبية عند صياغة هذا المقترح.
٣. ضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الاخرى في تنظيم جالياتهم في الخارج.
٤.يجب عدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس ادارة الجالية.
٥. ضرورة اشتراك الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والاستنارة برؤيتها عند اعداد هذا المقترح.
٦. ضرورة اعادة النظر في شرط وجود المصري بالخارج لمدة سنة كشرط للترشح لمجلس ادارة الجالية.
٧. ضرورة احترام النصوص الدستورية والتي تضمن عدم التمييز بين المواطنيين من حيث المؤهل الدراسي او غيره.
٨. السماح بانتخاب مجلس الادارة لفترة اخرى.
٩. ضرورة وضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والادارية للجاليات.
١٠. ضرورة وضع الاليات المناسبة لشروط عزل اعضاء مجالس ادارات الجاليات بالخارج ومساءلتهم.
١١. ضرورة طرح هذا المقترح على اعضاء الجاليات المصرية بالخارج للتداول بشأنه والاستنارة برأيهم حيث انهم هم المعنيون بهذا القانون.
وتقدمت الوزارة بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع القانون وقد تم صياغة تلك الرؤية في ثلاث فصول اشتمل الفصل الاول منها على تنظيم اليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس ادارة الجالية واشتمل الفصل الثاني على اليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم وقد اشتمل الفصل الثالث على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.
وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم أن الهدف من مقترح مشروع القانون هو التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية المصرية والذين يعدون بمثابة امن قومي مصري والاستفادة منهم من اجل خدمة الوطن، كما يستهدف ايضا لم شمل الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن وأن الوزارة تقدمت اليوم برؤية لطرحها على السادة الاعضاء للاسترشاد بأرائهم وملاحظاتهم التي ستستنير بها الوزارة لاجراء التعديلات اللازمة على المقترح.
وقد تمحورت اراء وملاحظات السادة الاعضاء حول النقاط التالية:
١. ضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في اطار الحفاظ على الامن القومي المصري.
٢. اهمية الاخذ في الاعتبار قوانين الدول الاجنبية عند صياغة هذا المقترح.
٣. ضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الاخرى في تنظيم جالياتهم في الخارج.
٤.يجب عدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس ادارة الجالية.
٥. ضرورة اشتراك الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والاستنارة برؤيتها عند اعداد هذا المقترح.
٦. ضرورة اعادة النظر في شرط وجود المصري بالخارج لمدة سنة كشرط للترشح لمجلس ادارة الجالية.
٧. ضرورة احترام النصوص الدستورية والتي تضمن عدم التمييز بين المواطنيين من حيث المؤهل الدراسي او غيره.
٨. السماح بانتخاب مجلس الادارة لفترة اخرى.
٩. ضرورة وضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والادارية للجاليات.
١٠. ضرورة وضع الاليات المناسبة لشروط عزل اعضاء مجالس ادارات الجاليات بالخارج ومساءلتهم.
١١. ضرورة طرح هذا المقترح على اعضاء الجاليات المصرية بالخارج للتداول بشأنه والاستنارة برأيهم حيث انهم هم المعنيون بهذا القانون.