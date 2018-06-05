تفاصيل اجتماع "خارجية البرلمان" مع وزيرة الهجرة حول مشروع ‏قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج

عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا ‏اليوم الثلاثاء بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون ‏المصريين بالخارج وذلك لمناقشة رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع ‏قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.‏وتقدمت الوزارة بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة بشأن مقترح ‏مشروع القانون وقد تم صياغة تلك الرؤية في ثلاث فصول اشتمل الفصل ‏الاول منها على تنظيم اليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب ‏مجلس ادارة الجالية واشتمل الفصل الثاني على اليات وشروط ترشح ‏الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم وقد اشتمل الفصل الثالث على ‏تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.‏وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم أن الهدف من مقترح مشروع القانون هو ‏التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية ‏المصرية والذين يعدون بمثابة امن قومي مصري والاستفادة منهم من اجل ‏خدمة الوطن، كما يستهدف ايضا لم شمل الجاليات المصرية بالخارج ‏وتعزيز ارتباطهم بالوطن وأن الوزارة تقدمت اليوم برؤية لطرحها على ‏السادة الاعضاء للاسترشاد بأرائهم وملاحظاتهم التي ستستنير بها الوزارة ‏لاجراء التعديلات اللازمة على المقترح.‏وقد تمحورت اراء وملاحظات السادة الاعضاء حول النقاط التالية:‏‏١. ضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في اطار الحفاظ ‏على الامن القومي المصري.‏‏٢. اهمية الاخذ في الاعتبار قوانين الدول الاجنبية عند صياغة هذا ‏المقترح.‏‏٣. ضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الاخرى في تنظيم جالياتهم في ‏الخارج.‏‏٤.يجب عدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس ادارة ‏الجالية.‏‏٥. ضرورة اشتراك الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والاستنارة ‏برؤيتها عند اعداد هذا المقترح.‏‏٦. ضرورة اعادة النظر في شرط وجود المصري بالخارج لمدة سنة ‏كشرط للترشح لمجلس ادارة الجالية.‏‏٧. ضرورة احترام النصوص الدستورية والتي تضمن عدم التمييز بين ‏المواطنيين من حيث المؤهل الدراسي او غيره.‏‏٨. السماح بانتخاب مجلس الادارة لفترة اخرى.‏‏٩. ضرورة وضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والادارية للجاليات.‏‏١٠. ضرورة وضع الاليات المناسبة لشروط عزل اعضاء مجالس ‏ادارات الجاليات بالخارج ومساءلتهم.‏‏١١. ضرورة طرح هذا المقترح على اعضاء الجاليات المصرية ‏بالخارج للتداول بشأنه والاستنارة برأيهم حيث انهم هم المعنيون بهذا ‏القانون.‏