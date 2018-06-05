"بار" في طائرة أوروجواي المسافرة إلى المونديال (تعرف عليها بالصور)

يطير منتخب أوروجواي إلى كأس العالم 2018 بروسيا على متن طائرة من طراز بوينج 777 للمشاركة في مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر والسعودية وروسيا.







وتضم طائرة أوروجواي 88 مقعدًا من المقاعد الفاخرة تتحول إلى أسرة وغرفة طعام و"بار" لتناول المشروبات.









وتعد طائرة أوروجواي من أكثر الطائرات تطورًا في العالم من الناحية التكنولوجية وتنتمي لشركة كريستال سكاي.



