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"بار" في طائرة أوروجواي المسافرة إلى المونديال (تعرف عليها بالصور)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:32 م
بار في طائرة أوروجواي المسافرة إلى المونديال (تعرف عليها بالصور)
طائرة أوروجواي
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الفجر الرياضي
 
يطير منتخب أوروجواي إلى كأس العالم 2018 بروسيا على متن طائرة من طراز بوينج 777 للمشاركة في مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر والسعودية وروسيا.


وتضم طائرة أوروجواي 88 مقعدًا من المقاعد الفاخرة تتحول إلى أسرة وغرفة طعام و"بار" لتناول المشروبات.


وتعد طائرة أوروجواي من أكثر الطائرات تطورًا في العالم من الناحية التكنولوجية وتنتمي لشركة كريستال سكاي.

"بار" في طائرة أوروجواي المسافرة إلى المونديال (تعرف عليها بالصور)
"بار" في طائرة أوروجواي المسافرة إلى المونديال (تعرف عليها بالصور)
"بار" في طائرة أوروجواي المسافرة إلى المونديال (تعرف عليها بالصور)
"بار" في طائرة أوروجواي المسافرة إلى المونديال (تعرف عليها بالصور)
المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم اوروجواي اخبار الرياضة اليوم
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