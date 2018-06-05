ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

56.5 مليون جنيه مبيعات المصريين في البورصة خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:45 م
56.5 مليون جنيه مبيعات المصريين في البورصة خلال تعاملات اليوم
طباعة
عبدالرحمن العويسى
 
استحوذ المستثمرون المصريين على نسبة 66.4% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وبلغت مبيعاتهم 651.5  مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 595 جنيه بصافي بيع  بلغ 56.5 مليون جنيه.           

واستحوذ المستثمرون العرب على نسبه 8.44% من إجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 79.2 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 79.1 مليون جنيه بصافي بيع  101.4 ألف جنيه.

بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 25.16% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 207.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 264.5 مليون جنيه بصافي شراء 56.6 مليون جنيه.

المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 3:00:07 PM