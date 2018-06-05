56.5 مليون جنيه مبيعات المصريين في البورصة خلال تعاملات اليوم

استحوذ المستثمرون المصريين على نسبة 66.4% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وبلغت مبيعاتهم 651.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 595 جنيه بصافي بيع بلغ 56.5 مليون جنيه.





واستحوذ المستثمرون العرب على نسبه 8.44% من إجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 79.2 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 79.1 مليون جنيه بصافي بيع 101.4 ألف جنيه.





بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 25.16% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 207.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 264.5 مليون جنيه بصافي شراء 56.6 مليون جنيه.



