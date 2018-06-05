كنيسة بالمنيا تنظم دورة رمضانية في كرة القدم
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:32 م
أحمد الخميسي
افتتح مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط بالمنيا، أمس فعاليات الدورة الرمضانية التي تنظمها الكنيسة الرسولية بقرية العزيمة 4 والتي تستمر في الفترة من 4 وحتى 8 يونيو الجاري، حيث تقام خلالها عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ومباريات لكرة القدم بين الفرق المشاركة صباحًا ومساءا طوال هذه المدة.
حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة والقس ناصر كتكوت رئيس المجمع الرسولى العام بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.
وأشاد رئيس المركز بالجهد المبذول من قبل الجهات القائمة على تنفيذ الدورة الرمضانية، مؤكدًا أن الشباب هم الأساس المتين الذي تعتمد عليه الدولة لرفعتها وتقدمها وأن الاهتمام بتنظيم أنشطة ترفيهية ورياضية للشباب خطوة هامة لتقويم سلوكهم وحثهم على التعاون والمشاركة من أجل تحقيق هدفهم.
من جانبه قال أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للكنيسة الرسولية، إن برنامج الدورة الرمضانية يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية، حيث تضم دورة في كرة القدم على كأس AG الأول لعام ٢٠١٨ لعدد 32 فريق وألعاب رياضية مختلفة كثيرة للشباب والشابات من سن ١٢ سنة إلى ما فوق كما يشارك فيها عدد من حكام الدوري الممتاز في كرة القدم، وسيمنح الفريق الفائز بالدورة كأس AG الأول لعام ٢٠١٨ وميداليات لأصحاب المركز الأول والثاني وكأس الهداف وآخر للفريق ذات اللعب النظيف وكأس لأحسن حارس مرمى.