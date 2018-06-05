كنيسة بالمنيا تنظم دورة رمضانية في كرة القدم

افتتح مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط بالمنيا، أمس فعاليات الدورة الرمضانية التي تنظمها الكنيسة الرسولية بقرية العزيمة 4 والتي تستمر في الفترة من 4 وحتى 8 يونيو الجاري، حيث تقام خلالها عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ومباريات لكرة القدم بين الفرق المشاركة صباحًا ومساءا طوال هذه المدة.





حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة والقس ناصر كتكوت رئيس المجمع الرسولى العام بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.





وأشاد رئيس المركز بالجهد المبذول من قبل الجهات القائمة على تنفيذ الدورة الرمضانية، مؤكدًا أن الشباب هم الأساس المتين الذي تعتمد عليه الدولة لرفعتها وتقدمها وأن الاهتمام بتنظيم أنشطة ترفيهية ورياضية للشباب خطوة هامة لتقويم سلوكهم وحثهم على التعاون والمشاركة من أجل تحقيق هدفهم.



