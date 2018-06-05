"قلّبنا المفتاح من ابنها".. عاطلان يسرقان شقة موظفة بالقطامية

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطلين لسرقتهما شاشة واسطوانة بوتاجاز من شقة موظفة بالقطامية.





تبلغ لقسم شرطة القطامية من المدعوة سعاد عبد الحكيم عبد الحميد حسين، 40 سنة، موظفة ومقيمة دائرة القسم، باكتشافها سرقة شاشة تليفزيون 42 بوصة واسطوانة بوتاجاز، من شقتها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من مصطفى صلاح حافظ مصطفى، 19 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، ومصطفى طه مصطفى محمد، 16 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، دونا السوابق.





بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلي" وأقرا بقيامهما بسرقة المفتاح من نجل المجني عليها بأسلوب "المغافلة".





تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن الأول.





باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.





تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق .