فتح 171 فصل لمحو الأمية بـ7 مراكز للشباب في المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن فتح عدد171 فصلًا لمحو الأمية بمراكز الشباب خلال شهر مايو من العام الجاري تمهيدًا لدخول الدورة الامتحانية أكتوبر2018، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.



قال دكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب جميعها تخدم 7 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية حيث تم فتح 82 فصل بمركز مطاى و26 فصل بمركز ديرمواس و14 فصل بمركز بني مزار و20 بملوي و18 بمغاغة و5 بمركز سمالوط و6 فصول بمركزأبوقرقاص.

