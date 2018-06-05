ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فتح 171 فصل لمحو الأمية بـ7 مراكز للشباب في المنيا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:31 م
فتح 171 فصل لمحو الأمية بـ7 مراكز للشباب في المنيا
طباعة
احمد الخميسي
 
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن فتح عدد171 فصلًا لمحو الأمية بمراكز الشباب خلال شهر مايو من العام الجاري تمهيدًا لدخول الدورة الامتحانية أكتوبر2018، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

قال دكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب جميعها تخدم 7 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية حيث تم فتح 82 فصل بمركز مطاى و26 فصل بمركز ديرمواس و14 فصل بمركز بني مزار و20 بملوي و18 بمغاغة و5 بمركز سمالوط و6 فصول بمركزأبوقرقاص.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 3:00:07 PM