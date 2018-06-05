بورصة النيل تتراجع 0.50% خلال تعاملات اليوم
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:29 م
عبدالرحمن العويسى
سجل مؤشر بورصة النيل هبوط لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث انخفض بنسبة 0.50% مغلقًا عند مستوى 459.45 نقطة.
وجرت التداولات على 12 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 5 ورقات دون تغير حين انخفض 5 ورقات بينما ارتفعت ورقتان، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.476 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 722 سهم من خلال تنفيذ عدد 100 عملية.
وعلى صعيد الأسهم التى ارتفعت سهم "بى اى جى للتجارة والاستثمار" بنسبة 4.35% ، تلاه "فرتيكا للصناعة و التجارة" بنسبة 4.91%، تلاه "أم بي للهندسةM.B " بنسبة 4.26%.
وتراجعت سهم "يونيفرت للصناعات الغذائية " بنسبة 1.12%، وسهم " الدولية للصناعات الطبية ايكمي " بنسبة 2.70%، تلاه "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " بنسبة 2.44% ، تلاه سهم "اراب للتنمية والاستثمار العقاري" بنسبة 4.76% ،وسهم "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" بنسبة 3.85%.
وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة" ، تلاه سهم " الدولية للأسمدة والكيماويات"،" المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات" ،" الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد "، "الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار".
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