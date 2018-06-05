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هاني العتال: مجلس الزمالك هو مرتضى منصور فقط والباقي للتصوير

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:30 م
هاني العتال: مجلس الزمالك هو مرتضى منصور فقط والباقي للتصوير
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الفجر الرياضي
 

أكد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، مفعل في الاعلام فقط.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على اذاعة انرجي: "مجلس الإدارة يظهر فقط أثناء التصوير مع لاعب جديد أو احتفالية".

وأضاف: "المجلس هو مرتضى منصور فقط، والباقي يمرر أي شيء يقر به، دون أي جدال، ولا يرجع لهم في اي قرار قبل اتخاذه".
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